Automne en Scène Découverte d’une bergerie Mézos

310 Avenue de la gare Mézos Landes

Début : 2025-10-27

Rencontre avec les chèvres et les brebis de l’association Un troupeau pour la vie techniques utilisées autrefois pour les soins des troupeaux et de l’environnement (soutrage, chaux) . Expo photos sur les bergeries anciennes des Landes . .

