Automne en Scène La pêche au lac Mimizan

avenue du Lac Chalet AAPPMA Mimizan Landes

L’AAPPMA (association de pêche et de protection des milieux auqatiques ) agit pour nos rivières, nos plans d’eau… et pour les générations futures ! Au programme présentation de l’atelier pêche et nature pour les enfants, la lutte contre les plantes invasives, le suivi des poissons et la gestion des populations, l’entretien et le suivi des plans d’eau, la surveillance de la biodiversité et bien sûr la pêche comme loisir pour tous ! Venez aussi découvrir apprendre et tester vos connaissances au travers de notre jeu la pêche pour les nuls. .

avenue du Lac Chalet AAPPMA Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

