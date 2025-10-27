Automne en Scène Soirée et projection « un habitat sous marin , le récif de Mimizan » Mimizan

Conférence avec une présentation de l’histoire de ce récif réalisé en 1980 au large de Mimizan, la mise en place et l’entretien du récif par l’équipe des plongeurs. Les futurs projets, les nouveaux habitats à venir. Témoignages scientifiques sur la faune et la flore par Alain Parache Dr oc »anographe biologiste et Helène Lavielle, présidente de la commission environnement biologie subaquatique des Landes. Exposition de photos et du matériel d’exploration et projection de films avec le drone sous marin.

A l’issue de la soirée Cocktail « L’eau du récif ! »

RV à la Chapelle à la mer à Mimizan Plage (rue de la Chapelle) .

