Automne en Scène Sortie champignons Mimizan
Avenue de Woolsack Parking du golf Mimizan Landes
Sur les berges du lac d’Aureilhan Mimizan, découvrez comment les champignons vivent, leur importance pour l’environnement, apprendre à les reconnaitre, leur comestibilité . Rdv à 9 h 45 parking du golf avenue de woolsack à Mimizan.
Prévoir une tenue dev marche adaptée à la météo du jour, loupe, outil de récolte (couteau, pallot), panier
Encadré par la SOMYLA
réservation obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
