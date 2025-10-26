Automne en Scène Sortie champignons Mimizan

Avenue de Woolsack Parking du golf Mimizan Landes

Sur les berges du lac d’Aureilhan Mimizan, découvrez comment les champignons vivent, leur importance pour l’environnement, apprendre à les reconnaitre, leur comestibilité . Rdv à 9 h 45 parking du golf avenue de woolsack à Mimizan.

Prévoir une tenue dev marche adaptée à la météo du jour, loupe, outil de récolte (couteau, pallot), panier

Encadré par la SOMYLA

réservation obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

