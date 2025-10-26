Automne en Scène Sortie et animation Photo Promenade fleurie Pontenx-les-Forges
Promenade fleurie 38 Avenue Maurice Martin Pontenx-les-Forges Landes
Accompagné d’un photographe confirmé, portez un autre regard sur la promenade fleurie et les bordures du lac avec leurs belles couleurs automnales.
Amenez votre appareil photo ou smartphone et vos chaussures de marche.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. (mineur accompagné d’un adulte)
Heure et lieu de RV à 10 Parking de la promenade fleurie à Mimizan
Gratuit
Durée 2h
Taille du groupe 10 personnes max
Inscriptions obligatoire sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
