Automne en Scène Sortie et animation Photo Promenade fleurie Pontenx-les-Forges dimanche 26 octobre 2025.

Automne en Scène Sortie et animation Photo

Promenade fleurie 38 Avenue Maurice Martin Pontenx-les-Forges Landes

2025-10-26

2025-10-26

2025-10-26

Accompagné d’un photographe confirmé, portez un autre regard sur la promenade fleurie et les bordures du lac avec leurs belles couleurs automnales.

Amenez votre appareil photo ou smartphone et vos chaussures de marche.

Ouvert à tous à partir de 12 ans. (mineur accompagné d’un adulte)

Heure et lieu de RV à 10 Parking de la promenade fleurie à Mimizan

Gratuit

Durée 2h

Taille du groupe 10 personnes max

Inscriptions obligatoire sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

