Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy Bibliothèque Municipale Le Puy-en-Velay

Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy

Bibliothèque Municipale 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Lectures pour les 0-3 ans accompagnées par Gérard Blanc (clarinette). Gratuit sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.

Bibliothèque Municipale 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

English :

Readings for 0-3 year-olds accompanied by Gérard Blanc (clarinet). Free with registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.

German :

Lesungen für 0-3-Jährige, begleitet von Gérard Blanc (Klarinette). Kostenlos nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.

Italiano :

Letture per bambini da 0 a 3 anni accompagnate da Gérard Blanc (clarinetto). Gratuito con iscrizione al numero 04 71 02 46 10 o via e-mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.

Espanol :

Lecturas para niños de 0 a 3 años acompañados por Gérard Blanc (clarinete). Gratuito previa inscripción en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.

