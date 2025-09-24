Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy Bibliothèque Municipale Le Puy-en-Velay
Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy Bibliothèque Municipale Le Puy-en-Velay mercredi 24 septembre 2025.
Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy
Bibliothèque Municipale 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Lectures pour les 0-3 ans accompagnées par Gérard Blanc (clarinette). Gratuit sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.
.
Bibliothèque Municipale 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com
English :
Readings for 0-3 year-olds accompanied by Gérard Blanc (clarinet). Free with registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.
German :
Lesungen für 0-3-Jährige, begleitet von Gérard Blanc (Klarinette). Kostenlos nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.
Italiano :
Letture per bambini da 0 a 3 anni accompagnate da Gérard Blanc (clarinetto). Gratuito con iscrizione al numero 04 71 02 46 10 o via e-mail: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.
Espanol :
Lecturas para niños de 0 a 3 años acompañados por Gérard Blanc (clarinete). Gratuito previa inscripción en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliothque.municipale@lepuyenvelay.fr.
L’événement Automne Jazz en Velay #14 Bébés lecteurs jazzy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay