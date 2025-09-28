Automne Jazz en Velay #14 La folle journée du jazz Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

Automne Jazz en Velay #14 La folle journée du jazz Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay dimanche 28 septembre 2025.

Automne Jazz en Velay #14 La folle journée du jazz

Kiosque du jardin Henri Vinay Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Dans le cadre du festival Automne Jazz en Velay, venez profitez d’animations gratuites pour tous, toute la journée mémo jazz, concerts, lectures jazz, photos passe-tête, atelier sérigraphie etc.

.

Kiosque du jardin Henri Vinay Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

English :

As part of the Automne Jazz en Velay festival, come and enjoy free events for all, all day long: jazz memo, concerts, jazz readings, passe-tête photos, screen-printing workshop and more.

German :

Im Rahmen des Festivals « Automne Jazz en Velay » gibt es den ganzen Tag über kostenlose Veranstaltungen für alle: Jazzmemo, Konzerte, Jazzlesungen, Kopfpassfotos, Siebdruckworkshop etc.

Italiano :

Nell’ambito del festival Automne Jazz en Velay, venite a godere di eventi gratuiti per tutti, per tutto il giorno: memo jazz, concerti, letture jazz, foto passe-tête, laboratorio di serigrafia, ecc.

Espanol :

En el marco del festival Automne Jazz en Velay, venga a disfrutar de eventos gratuitos para todos, durante todo el día: memo de jazz, conciertos, lecturas de jazz, fotos passe-tête, taller de serigrafía, etc.

L’événement Automne Jazz en Velay #14 La folle journée du jazz Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay