AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS – LE KASTELET Lens
AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS – LE KASTELET Lens mardi 21 octobre 2025.
AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS Début : 2025-10-21 à 10:30. Tarif : – euros.
L’Automne est installé. Pappy emmène Petit Jean, ravi, à la cueillette aux champignons. Fatigué, ce dernier s’arrête sur un petit banc où il s’endort, soudain une hirondelle l’emmène à la rencontre de ses animaux préférés. Dès 2.5 ans – Durée : 45 min
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62