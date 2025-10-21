AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS – LE KASTELET Lens

AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS Début : 2025-10-21 à 14:00. Tarif : – euros.

L’Automne est installé. Pappy emmène Petit Jean, ravi, à la cueillette aux champignons. Fatigué, ce dernier s’arrête sur un petit banc où il s’endort, soudain une hirondelle l’emmène à la rencontre de ses animaux préférés. Dès 2.5 ans – Durée : 45 min

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62