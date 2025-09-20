Automne rose à l’Embellie La Roseraie Dieulefit

Automne rose à l’Embellie La Roseraie Dieulefit samedi 20 septembre 2025.

Automne rose à l’Embellie Samedi 20 septembre, 15h00 La Roseraie Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Présentation du lieu et de l’ouvrage Les cahiers de la Roseraie

Exposition du peintre François Millon, ancien élève de la Roseraie.

Exposition des céramiques 3D de Aude Lavenant.

Exposition du sculpteur de marbre Rainer Schlueter.

La Roseraie 11 Montée du Jas 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0607048264 http://Embellieroseraie.com La Roseraie est une ancienne école libre de Dieulefit dont un ouvrage nommé Les cahiers de la Roseraie, raconte l’histoire Parking Maleval devant la maison

Présentation du lieu et de l’ouvrage Les cahiers de la Roseraie

© Nadia Nelson