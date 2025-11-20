Automobile, avion, solaire : découvre l’entreprise CAILLAU ! 1 avenue Gustave Eiffel, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay

Automobile, avion, solaire : découvre l’entreprise CAILLAU ! Jeudi 20 novembre, 15h00 1 avenue Gustave Eiffel, 41200 Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Les fixations, c’est ce qu’on ne remarque jamais… mais sans elles, aucun moteur, avion ou panneau solaire ne tiendrait en place.

Dans cette visite virtuelle, CAILLAU t’ouvre les portes de son site de production. Tu vas y découvrir comment sont conçus et fabriqués des systèmes de fixation ultra précis pour des secteurs très exigeants comme l’automobile, l’aéronautique ou le solaire. Machines de haute technologie, tests de résistance, innovation… Tu verras tout !

Une occasion unique d’explorer des métiers industriels de l’ombre, mais essentiels et innovants.

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Centre-Val de Loire, la branche UIMM Val de Loire et Avec l’industrie®.

