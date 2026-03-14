Automobile Rallye des Jeunes Elégants

Place de l’Hermitage Devant le Westminster Hôtel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril 2026

Automobile Rallye des Jeunes Elégants

Organisé par l’Association le Touquet Automobiles de Collection

Départ 8h et retour 17h30 au Centre Léonce Deprez .

Place de l’Hermitage Devant le Westminster Hôtel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 contact-letouquet@opaleandco.co

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English :

L’événement Automobile Rallye des Jeunes Elégants Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage