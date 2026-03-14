Automobile Rallye des Jeunes Elégants Le Touquet-Paris-Plage
Automobile Rallye des Jeunes Elégants Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 avril 2026.
Automobile Rallye des Jeunes Elégants
Place de l’Hermitage Devant le Westminster Hôtel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril 2026
Automobile Rallye des Jeunes Elégants
Organisé par l’Association le Touquet Automobiles de Collection
Départ 8h et retour 17h30 au Centre Léonce Deprez .
Place de l’Hermitage Devant le Westminster Hôtel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 contact-letouquet@opaleandco.co
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English :
L’événement Automobile Rallye des Jeunes Elégants Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage