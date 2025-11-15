AUTONADA 4 route de Lacaugne Carbonne

AUTONADA

4 route de Lacaugne 4 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15 14:00:00

Retrouvez le Bal de l’Autonada le samedi 15 novembre au Bois de Castres à Carbonne !

Organisée par le Cercle Occitan Carbonne et Volvestre, en partenariat avec la mairie et la région. 15 .

English :

Join us for the Bal de l’Autonada on Saturday, November 15 at the Bois de Castres in Carbonne!

German :

Besuchen Sie den Autonada-Ball am Samstag, den 15. November im Bois de Castres in Carbonne!

Italiano :

Partecipate al Bal de l’Autonada sabato 15 novembre al Bois de Castres a Carbonne!

Espanol :

¡Únase al Bal de l’Autonada el sábado 15 de noviembre en el Bois de Castres de Carbonne!

