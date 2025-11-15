AUTONADA 4 route de Lacaugne Carbonne
AUTONADA 4 route de Lacaugne Carbonne samedi 15 novembre 2025.
AUTONADA
4 route de Lacaugne 4 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Retrouvez le Bal de l’Autonada le samedi 15 novembre au Bois de Castres à Carbonne !
Organisée par le Cercle Occitan Carbonne et Volvestre, en partenariat avec la mairie et la région. 15 .
4 route de Lacaugne 4 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact@oc-carbonne.fr
English :
Join us for the Bal de l’Autonada on Saturday, November 15 at the Bois de Castres in Carbonne!
German :
Besuchen Sie den Autonada-Ball am Samstag, den 15. November im Bois de Castres in Carbonne!
Italiano :
Partecipate al Bal de l’Autonada sabato 15 novembre al Bois de Castres a Carbonne!
Espanol :
¡Únase al Bal de l’Autonada el sábado 15 de noviembre en el Bois de Castres de Carbonne!
L’événement AUTONADA Carbonne a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE