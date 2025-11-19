Autonomic Méditerranée Palais des Congrès Marseille

Autonomic Méditerranée

Du mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2025 de 9h30 à 18h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

2025-11-19

Ce salon est ouvert aux professionnels et au grand public: ses thèmes sont le handicap, le grand âge et le maintien à domicile.

Il est de retour à Marseille!



La 11e édition du Salon Autonomic Méditerranée fait office d’événement incontournable dans la région Sud.





Ouvert aux professionnels et au grand public, ce salon est dédié aux entreprises, aidants, associations et personnes concernées par le handicap, le grand âge ou la perte d’autonomie.





En partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps, c’est un concentré d’innovations, de solutions concrètes et de rencontres engagées. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The show is open to professionals and the general public, and focuses on disability, old age and homecare.

Die Messe steht sowohl Fachleuten als auch der breiten Öffentlichkeit offen und befasst sich mit den Themen Behinderung, Alter und häusliche Pflege.

La mostra è aperta ai professionisti e al pubblico in generale e si concentra su disabilità, vecchiaia e assistenza domiciliare.

El salón está abierto a profesionales y público en general, y se centra en la discapacidad, la vejez y la asistencia a domicilio.

