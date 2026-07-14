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AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE · Patricia Allio · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 19 mars 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Patricia Allio part d’un récit intime, celui de sa relation avec Julienne Le Breton, sa grand-mère, pour explorer un héritage culturel et affectif, faisant de l’intime un levier politique.

Et si une absence continuait de faire lien ?

Balade sonore à deux voix, Patricia Allio part d’un récit intime, celui de sa relation avec Julienne Le Breton, sa grand-mère, pour explorer un héritage culturel et affectif. Seule en scène, s’adressant à sa « mémé », elle mêle archives sonores et photographiques à ses réflexions, faisant de l’intime un levier politique. L’interdiction de la langue bretonne, la pauvreté, le travail agricole et les rapports de classe côtoient la tendresse du lien.

Ce portrait devient peu à peu autoportrait, un hommage où la voix de l’absente résonne dans un « éternel présent ».

_Une scène du spectacle comporte des effets stroboscopiques et un volume sonore élevé._

SOIRÉE SPECTACLE · MONDE·S

VEN 19 MARS • 20H30

Après la représentation, prolongez la soirée à l’Aire Libre avec TUMULTE • BAL TRAD QUEER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-19T20:25:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755542-autoportrait-a-ma-grand-mere-monde-s-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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