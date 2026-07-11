Informations pratiques

AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE · Patricia Allio · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 19 mars 2027, 19h00

Patricia Allio part d’un récit intime, celui de sa relation avec Julienne Le Breton, sa grand-mère, pour explorer un héritage culturel et affectif, faisant de l’intime un levier politique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-19T20:25:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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