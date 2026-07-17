AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE · Patricia Allio · MONDE·S#3, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE · Patricia Allio · MONDE·S#3 Vendredi 19 mars 2027, 19h00 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T19:00:00+01:00 – 2027-03-19T20:25:00+01:00
Fin : 2027-03-19T19:00:00+01:00 – 2027-03-19T20:25:00+01:00
Et si une absence continuait de faire lien ?
Balade sonore à deux voix, Patricia Allio part d’un récit intime, celui de sa relation avec Julienne Le Breton, sa grand-mère, pour explorer un héritage culturel et affectif. Seule en scène, s’adressant à sa « mémé », elle mêle archives sonores et photographiques à ses réflexions, faisant de l’intime un levier politique. L’interdiction de la langue bretonne, la pauvreté, le travail agricole et les rapports de classe côtoient la tendresse du lien.
Ce portrait devient peu à peu autoportrait, un hommage où la voix de l’absente résonne dans un « éternel présent ».
Une scène du spectacle comporte des effets stroboscopiques et un volume sonore élevé.
SOIRÉE SPECTACLE · MONDE·S
VEN 19 MARS • 20H30
Après la représentation, prolongez la soirée à l’Aire Libre avec TUMULTE • BAL TRAD QUEER
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755542-autoportrait-a-ma-grand-mere-monde-s-3 »}]
Patricia Allio part d’un récit intime, celui de sa relation avec Julienne Le Breton, sa grand-mère, pour explorer un héritage culturel et affectif, faisant de l’intime un levier politique.
Emmanuel Valette
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