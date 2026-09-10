AutoRecycLAB Bibliothèque Maurepas Rennes
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
AutoRecycLAB Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 31 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif autour du recyclage
Découvrir la démarche AutoRecycLAB : « Du déchet plastique au nouvel objet, recyclage par soi-même ». Cet atelier permet de se sensibiliser de manière ludique à la réduction des déchets, au tri et recyclage mais aussi de fabriquer soi-même des objets en plastique recyclé grâce à des machines manuelles.
Atelier à destination des familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-31T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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