Informations pratiques

AutoRecycLAB Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 31 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif autour du recyclage

Découvrir la démarche AutoRecycLAB : « Du déchet plastique au nouvel objet, recyclage par soi-même ». Cet atelier permet de se sensibiliser de manière ludique à la réduction des déchets, au tri et recyclage mais aussi de fabriquer soi-même des objets en plastique recyclé grâce à des machines manuelles.

Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-31T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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