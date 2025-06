AUTOS MOTOS VELOS RETRO Saint-Michel-de-Dèze 20 juillet 2025 09:00

Lozère

AUTOS MOTOS VELOS RETRO Saint-Michel-de-Dèze Lozère

Tarif : 17 – 17 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Journée festive autour de motos autos et vélos anciens à Saint Michel de Dèze.

Stand ABC et AFP animation biodiversité et entretien des propriétés.

Balades guidées en voiture de collection.

vide grenier, marché de producteurs.

Repas de midi réservation avant le 1er juillet. .

Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 51 83 mairie.stmicheldedeze@orange.fr

English :

Festive day of vintage motorcycles, cars and bicycles in Saint Michel de Dèze.

ABC and AFP stand, biodiversity and property maintenance activities.

flea market, farmers’ market.

Lunch on reservation before July 1.

German :

Festlicher Tag rund um alte Motorräder, Autos und Fahrräder in Saint Michel de Dèze.

Stand ABC und AFP Animation Biodiversität und Pflege von Grundstücken.

flohmarkt, Markt mit Erzeugern.

Mittagessen Reservierung vor dem 1. Juli.

Italiano :

Giornata di festa per moto, auto e biciclette d’epoca a Saint Michel de Dèze.

Stand ABC e AFP per la biodiversità e la manutenzione degli immobili.

mercato delle pulci, mercato contadino.

Pranzo, prenotare entro il 1° luglio.

Espanol :

Jornada festiva de motos, coches y bicicletas de época en Saint Michel de Dèze.

Stand ABC y AFP para la biodiversidad y el mantenimiento de la propiedad.

rastro, mercado de agricultores.

Almuerzo, reservar antes del 1 de julio.

