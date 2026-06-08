AUTOS MOTOS VELOS RETRO Saint-Michel-de-Dèze
AUTOS MOTOS VELOS RETRO Saint-Michel-de-Dèze dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Dèze
AUTOS MOTOS VELOS RETRO
Saint-Michel-de-Dèze Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Journée festive autour de motos autos et vélos anciens à Saint Michel de Dèze.
Au programme vide grenier, marché de producteurs, stand d’animation biodiversité et entretien des propriétés, repas du midi et les traditionnelles balades guidées en voiture de collection !
Journée festive autour de motos autos et vélos anciens à Saint Michel de Dèze !
Toute la journée
– Stand ABC et AFP animation biodiversité et entretien des propriétés.
– Balades guidées en voiture de collection.
– vide grenier, marché de producteurs.
Repas de midi à réserver avant le 10 juillet (19€/ adulte et 12€/enfant moins de 10 ans). .
Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 51 83 mairie.stmicheldedeze@orange.fr
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English :
A festive day of vintage motorcycles, cars and bicycles in Saint Michel de Dèze.
On the program: flea market, farmers’ market, biodiversity and property maintenance stand, lunch and the traditional guided vintage car rides!
L’événement AUTOS MOTOS VELOS RETRO Saint-Michel-de-Dèze a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère