AUTOTHÉRAPIE, de MACKENZY BERGILE CCN de Rennes et de Bretagne Rennes

Au fil d’un solo conçu comme un cycle de gestes fragmentés, Mackenzy Bergile dessine un autoportrait à la fois intime et politique. En mots et en mouvements, le danseur d’origine haïtienne cherche la beauté dans le chaos.

« Autothérapie » naît d’une tentative de transparence radicale : présenter au regard des autres un portrait sans fard où souvenirs douloureux, secrets et traumatismes ont leur place. Partant de l’idée que la guérison du monde passe d’abord par soi, Mackenzy Bergile reconstruit sa mémoire et son identité au sein d’un espace où la danse, l’écriture et la musique ouvrent la voie à la résilience.

Pour cela, le danseur et poète emprunte au spiralisme – mouvement artistique né à Haïti au XXe siècle – son jeu sur l’irrégularité, les ruptures et les retours, en travaillant notamment une forme corporelle où l’ondulation vertébrale est centrale.

Début : 2025-11-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/autotherapie

CCN de Rennes et de Bretagne 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine