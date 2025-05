Autour de la chapelle de Longchamps Vacognes-Neuilly Calvados, 7 juin 2025, Vacognes-Neuilly.

Autour de la chapelle de Longchamps

Autour de la chapelle de Longchamps 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 Vacognes-Neuilly Calvados Normandie

Durée : 135 Distance : 8000.0 Tarif :

Découvrez la campagne paisible qu’est Vacognes-Neuilly et Sainte-Honorine-du-Fay. Vous randonnerez entre les champs, passant par la chapelle de Longchamps, non loin du Manoir de Brébeuf et à côté du lavoir.

+33 2 31 50 09 72

English : Autour de la chapelle de Longchamps

Discover the peaceful countryside of Vacognes-Neuilly and Sainte-Honorine-du-Fay. You’ll hike between fields, passing by the chapel of Longchamps, not far from the Manoir de Brébeuf and next to the washhouse.

Deutsch :

Entdecken Sie die friedliche Landschaft von Vacognes-Neuilly und Sainte-Honorine-du-Fay. Sie wandern zwischen den Feldern, vorbei an der Kapelle von Longchamps, nicht weit vom Manoir de Brébeuf und neben dem Waschhaus.

Italiano :

Scoprite la tranquilla campagna di Vacognes-Neuilly e Sainte-Honorine-du-Fay. Camminerete tra i campi, passando accanto alla cappella Longchamps, non lontano dal Manoir de Brébeuf e vicino al lavatoio.

Español :

Descubra la apacible campiña de Vacognes-Neuilly y Sainte-Honorine-du-Fay. Caminará entre los campos, pasando por la capilla de Longchamps, no lejos del Manoir de Brébeuf y junto al lavadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par Normandie Tourisme