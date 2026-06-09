Plufur

Autour de la chapelle Saint-Nicolas Circuit des chapelles

Parking de la salle polyvalente Plufur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Balade patrimoniale à Plufur découvrez l’histoire de notre territoire en plein air, avec pauses musicales et goûter partagé. Ouvert à tous !

Venez (re)découvrir le patrimoine de Plufur le temps d’une après-midi en plein air ! Cette balade vous guidera à travers notre territoire et son histoire, ponctuée de pauses musicales et d’un goûter partagé. Au fil du chemin, laissez-vous surprendre par les richesses de notre commune paysages, architecture, anecdotes et mémoire collective. Un moment convivial, ouvert à tous, pour se retrouver ensemble et renouer avec notre histoire commune. Alors, chaussez vos souliers et rejoignez-nous !

Goûter offert

6,3 km .

Parking de la salle polyvalente Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Autour de la chapelle Saint-Nicolas Circuit des chapelles Plufur a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose