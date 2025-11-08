Autour de la grainothèque, les trocs Tergnier

Autour de la grainothèque, les trocs

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2026-05-30

Venez troquer vos graines, vos bulbes, vos outils… et

échangez-les avec d’autres passionnés de jardinage tout en

partageant vos astuces et conseils pour faire prospérer vos

cultures. 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

