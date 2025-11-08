Autour de la grainothèque, les trocs Tergnier
samedi 8 novembre 2025.
Autour de la grainothèque, les trocs
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Gratuit
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08 2026-05-30
Venez troquer vos graines, vos bulbes, vos outils… et
échangez-les avec d’autres passionnés de jardinage tout en
partageant vos astuces et conseils pour faire prospérer vos
cultures. 0 .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
