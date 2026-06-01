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Autour de la M.E.R., Cantine solidaire de Rochebelle, Alès

Autour de la M.E.R., Cantine solidaire de Rochebelle, Alès

Autour de la M.E.R., Cantine solidaire de Rochebelle, Alès samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cantine solidaire de Rochebelle

Adresse : 16 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Autour de la M.E.R. Samedi 6 juin, 14h30 Cantine solidaire de Rochebelle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Dix musiciens de tous niveaux et de tout âge, se réunissent pour un concert d’1h autour d’un répertoire européen, arrangé par la harpiste Roxane Martin, de la Norvège à la Grèce en passant par la Bulgarie… Une découverte enrichissante de notre répertoire commun.

Cantine solidaire de Rochebelle 16 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Zazplinn productions proposera un temps de restitution des ateliers de pratique amateur adulte autour des musiques européennes réinventées par la compositrice et harpiste Roxane Martin. musique du monde roxanemartin

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