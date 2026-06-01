Autour de la M.E.R., Cantine solidaire de Rochebelle, Alès
Autour de la M.E.R., Cantine solidaire de Rochebelle, Alès samedi 6 juin 2026.
Autour de la M.E.R. Samedi 6 juin, 14h30 Cantine solidaire de Rochebelle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Dix musiciens de tous niveaux et de tout âge, se réunissent pour un concert d’1h autour d’un répertoire européen, arrangé par la harpiste Roxane Martin, de la Norvège à la Grèce en passant par la Bulgarie… Une découverte enrichissante de notre répertoire commun.
Cantine solidaire de Rochebelle 16 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Zazplinn productions proposera un temps de restitution des ateliers de pratique amateur adulte autour des musiques européennes réinventées par la compositrice et harpiste Roxane Martin. musique du monde roxanemartin
À voir aussi à Alès (Gard)
- Printemps du Livre, Visa 2000, Alès 1 juin 2026
- Conférence « Louis XIV et les Protestants », Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- L’INSPECTEUR TOUTOU, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès 2 juin 2026
- Lecture de Lionnel Astier, Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- Les Mercredis du Pôle » Suspension magique « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 3 juin 2026