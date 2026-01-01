Autour de la philosophie en Islam Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris
Avec
plus de cent textes écrits par trente-trois auteurs majeurs, cette
anthologie offre une vision détaillée des principales problématiques
auxquelles les philosophes en terre d’islam ont été confrontés, ainsi
que des solutions spéculatives déployées. Elle remédie ainsi à l’absence
de reconnaissance des nombreuses richesses de cette tradition
philosophique. Lecteurs et lectrices y découvriront les textes de
figures emblématiques comme Kindi, Farabi, Ibn Sina (Avicenne), Ghazali et Ibn Rushd (Averroès), mais aussi des fondateurs d’écoles, comme Suhrawardi (le maître de l’ishraq) et Mir Damad (surnommé « le Troisième Maître »), sans oublier leurs disciples et leurs adversaires.
Bilingue, cette anthologie présente en même temps les textes
originaux et leur traduction dans une langue fidèle à la subtilité des
concepts et dépourvue de néologismes abusifs. Elle est d’une portée
pédagogique accessible aussi bien aux débutants qu’aux étudiants
confirmés.
Anthologie bilingue de la philosophie en Islam, Mathieu Terrier et Fârès Gillon, Diacritiques éditions, 2025
Fârès Gillon et Mathieu Terrier, auteurs de l’Anthologie bilingue de la philosophie en Islam (2025), nous éclaireront sur les enjeux des nouvelles traductions proposées dans leur ouvrage. Les auteurs ont sélectionné des textes, qu’ils présentent dans leur version originale arabe ou persane, accompagnés de traductions françaises ; ils mènent une réflexion profonde sur ce qu’est fondamentalement l’acte de philosopher dans un contexte islamique.
Ils seront accompagnés par Didier Inowlocki, chargé de collections pour le domaine arabe de la BULAC.
Le jeudi 29 janvier 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes.
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris
https://www.bulac.fr/autour-de-la-philosophie-en-islam
