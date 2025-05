AUTOUR DE LA POÉSIE & D’ARTHUR RIMBAUD – Cazedarnes, 13 juin 2025 07:00, Cazedarnes.

AUTOUR DE LA POÉSIE & D'ARTHUR RIMBAUD

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Représentation du spectacle Je me Suis Baigné dans le poème, à partir des textes d’Arthur Rimbaud

Entrée libre, tout public (durée 45 mn)

Entrée libre, tout public (durée 45 mn) .

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 24 01 20 bibliotheque.cazedarnes@gmail.com

English :

Performance of Je me Suis Baigné dans le poème, based on texts by Arthur Rimbaud

Free admission, all audiences (45 min.)

German :

Aufführung des Stücks Je me Suis Baigné dans le poème, basierend auf Texten von Arthur Rimbaud

Freier Eintritt, für alle Altersgruppen (Dauer 45 Min.)

Italiano :

Rappresentazione di Je me Suis Baigné dans le poème, su testi di Arthur Rimbaud

Ingresso libero, aperto a tutti (45 minuti)

Espanol :

Representación de Je me Suis Baigné dans le poème, basado en textos de Arthur Rimbaud

Entrada libre y gratuita (45 minutos)

