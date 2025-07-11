AUTOUR DE LA ROCHE Saint-Jean-de-Fos

AUTOUR DE LA ROCHE Saint-Jean-de-Fos vendredi 11 juillet 2025.

AUTOUR DE LA ROCHE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 24.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-21

Une journée en famille hors normes au cœur de la terre et de la géologie locale. C’est parti pour l’aventure !

Participez à un atelier de modelage avec notre potier Cyril puis partez à la découverte de la Grotte de Clamouse.

Une journée en famille hors normes au cœur de la terre et de la géologie locale. C’est parti pour l’aventure !

10h Plongez dans l’univers de la céramique à travers un atelier de poterie à Argileum. Les techniques de modelage en compagnie de Cyril, notre potier, n’auront plus de secrets pour vous. (A partir de 5 ans)

12h30 Pique-nique au Bar du terroir de la Grotte de Clamouse, pour déguster des sandwichs aux produits locaux, glaces artisanales, planches de charcuterie et fromages… (Repas non inclus)

14h Partez à l’aventure avec la visite de la Grotte de Clamouse, pour une exploration géologique captivante, durée 1h30.

Tarif avec la Carte Privilège 22,5€/adulte sur présentation de la carte. Achat en ligne non disponible, à effectuer directement dans les Bureaux d’Informations Touristiques. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

An extraordinary family day out in the heart of the earth and local geology. It’s time for adventure!

Take part in a modeling workshop with our potter Cyril, then set off to discover the Grotte de Clamouse.

German :

Ein außergewöhnlicher Familientag im Herzen der Erde und der lokalen Geologie. Auf geht’s ins Abenteuer!

Nehmen Sie an einem Modellier-Workshop mit unserem Töpfer Cyril teil und entdecken Sie anschließend die Grotte de Clamouse.

Italiano :

Una straordinaria giornata in famiglia nel cuore della terra e della geologia locale. È tempo di avventure!

Partecipate a un laboratorio di modellazione con il nostro ceramista Cyril, poi partite alla scoperta della Grotte de Clamouse.

Espanol :

Un extraordinario día en familia en el corazón de la tierra y la geología local. ¡Es la hora de la aventura!

Participe en un taller de modelado con nuestro alfarero Cyril y luego salga a descubrir la Gruta de Clamouse.

L’événement AUTOUR DE LA ROCHE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT