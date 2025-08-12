Autour de la Vendeline Réchésy

Territoire de Belfort

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Réchésy est un village à la limite de 3 pays, France Suisse Allemagne, symbolisée par la “Borne des trois puissances”, héritage de la guerre 1870. Profitez de cette balade de 5 km sans difficulté (dénivelé +117m) pour découvrir le patrimoine (église, chapelle, bornes des 3 puissances…) et l’histoire du village qui ouvre ses portes pour vous.

A partir de 12 ans. Prévoir chaussures de marche, eau, petit en-cas. Départ à partir de 6 personnes. Une décharge de responsabilité devra être signée avant le départ. .

Réchésy 90370 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

