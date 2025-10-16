AUTOUR DE L’ALBUM Clermont-l’Hérault
AUTOUR DE L’ALBUM Clermont-l’Hérault jeudi 16 octobre 2025.
AUTOUR DE L’ALBUM
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18
Des histoires et des comptines avec Hélène et Dominique.
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53
English :
Stories and rhymes with Hélène and Dominique.
German :
Geschichten und Reime mit Hélène und Dominique.
Italiano :
Storie e rime con Hélène e Dominique.
Espanol :
Cuentos y rimas con Hélène y Dominique.
