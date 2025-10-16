AUTOUR DE L’ALBUM Clermont-l’Hérault

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18

Des histoires et des comptines avec Hélène et Dominique.

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

English :

Stories and rhymes with Hélène and Dominique.

German :

Geschichten und Reime mit Hélène und Dominique.

Italiano :

Storie e rime con Hélène e Dominique.

Espanol :

Cuentos y rimas con Hélène y Dominique.

