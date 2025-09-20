« Autour de l’architecture » Maison-Musée du Haut Verdon Colmars

6€/pers.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Petit tour d’horizon des divers types de constructions de Colmars, civiles, religieuses et militaires. Quand l’architecture est l’illustration des besoins sociaux et de l’environnement d’un village. Ouverture exceptionnelle de la Redoute de France.

Visite guidée avec Julie et Pierre, guides-conférenciers.

RDV devant la maison musée.

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes

04 92 83 41 92

colmarslesalpes@verdontourisme.com

La Maison Musée du Haut-Verdon est avant tout un lieu de regroupement culturel, celui de la haute vallée du Verdon. Depuis 2003, l' »Association Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon » mène un travail de collecte et de recherche dans le but de présenter aux visiteurs l'ensemble de ce patrimoine culturel, matériel autant qu'immatériel ; ce sont des objets, des vêtements ou encore des outils mais aussi des pratiques et des savoir-faire qui sont présentés, autant de témoignages du passé qui nous renseignent sur les modes de vies d'une vallée de moyenne montagne.

