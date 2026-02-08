Autour de l’exposition Kandinsky Armentières

Autour de l’exposition Kandinsky

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières Nord

Vous venez de découvrir les oeuvres de Kandinsky au LaM ? Vous souhaitez y aller avant le 14/06/2026 ? Vous êtes tout simplement amoureux de peinture ?… Cette conférence est pour vous !

Le LaM ouvre de nouveau ses portes le 20 février 2026 après un an et demi de travaux de rénovation avec une grande rétrospective consacrée à l’un des artistes les plus importants du XXe siècle Vassily Kandinsky. Organisée en partenariat avec le Centre Pompidou, cette exposition explorera un aspect méconnu du travail de l’artiste le rôle des images.

Have you just discovered Kandinsky’s works at LaM? Would you like to go before 14/06/2026? Do you simply love painting?… This conference is for you!

After a year and a half of renovation work, the LaM reopens its doors on February 20, 2026 with a major retrospective devoted to one of the most important artists of the 20th century: Vassily Kandinsky. Organized in partnership with the Centre Pompidou, this exhibition will explore a little-known aspect of the artist?s work: the role of images.

