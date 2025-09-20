Autour de l’exposition « Sortie de route» CHÂTEAU DE LA GROULAIE Blain

Autour de l’exposition « Sortie de route» 20 et 21 septembre CHÂTEAU DE LA GROULAIE Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

C’est le dernier weekend pour profiter de l’exposition d’art brut et singulier « Sortie de route ». Seb Russo,

invité d’honneur et Didier Benesteau collectionneur seront présents pour échanger avec les visiteurs.

CHÂTEAU DE LA GROULAIE 6, allée Olivier de Clisson, Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 87 15 11 http://www.chateau-de-blain.org D’après un Edit « Ce chasteau fust basti par le Duc Alain FERGENT de 1100 à 1108 ». Le Duc JEAN de BRETAGNE investit le château en 1262. Quatre tours sont rasées. Les ruines sont relevées de 1262 à 1320 par OLIVIER II le Jeune qui construisit le petit Chastel. A la fin du XVè JEAN II de ROHAN embellit le Logis du Roi et de la Reine, fait construire la chapelle et les murs de clôture. Le château subit le siège de 1591 ordonné par MERCOEUR. Au XVIIè, il est démantelé par ordre de RICHELIEU mais ne souffre pas trop à la Révolution puis fait l’objet de restaurations du Marquis PÂREINTY THOLOZAN et du Prince Georges de GRECE. RN 171

