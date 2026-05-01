Autour de l’orgue Église de Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas
Autour de l’orgue Église de Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas vendredi 29 mai 2026.
Plougastel-Daoulas
Autour de l’orgue
Église de Plougastel-Daoulas Place du Calvaire Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Série de concerts par les élèves de la classe d’orgue de Marta Gliozzi et ses invités.
La classe d’orgue, les ateliers de chant et d’orgue Isabella Leonarda* et leurs invitées et invités proposent des programmes variés autour de thématiques sur des musiques allant du 12e au 21e siècle. L’occasion de partager un moment musical et d’offrir au public un répertoire riche et haut en couleurs.
* Isabella Leonarda compositrice italienne du 17e siècle.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Église de Plougastel-Daoulas Place du Calvaire Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Autour de l’orgue Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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