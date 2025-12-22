Autour de l’ouvrage L’atlas historique du ciel avec Pierre Léna Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 8 janvier 2026, 18h30 Conférence ouverte à tous public.

Entrée libre sur inscription

Pierre Léna, astrophysicien de renom présente son ouvrage « L’atlas historique du ciel » Un jour vint où l’œil nu se compléta de télescopes, qui peuplèrent infiniment le ciel. Enfin celui-ci se fit histoire, dans la nuit du temps et de l’origine.

Autour de l’ouvrage L’atlas historique du ciel avec Pierre Léna

Le ciel, avec ses astres, ses régularités et son mystère, est commun à toutes les cultures. Chacune en élabora de la philosophie et du religieux, du savoir et de la politique, avec la lente émergence de la science, ancrée dans l’observation et la mathématique. Un jour vint où l’œil nu se compléta de télescopes, qui peuplèrent infiniment le ciel. Enfin celui-ci se fit histoire, dans la nuit du temps et de l’origine.

Pierre Léna, Professeur émérite, Observatoire de Paris & Université Paris-Cité, est astrophysicien, membre de l’Académie des sciences. Il a contribué à l’astronomie infrarouge et à la conception du Very Large Telescope européen (Chili).

L’atlas historique du ciel de Pierre Léna et Christophe Grataloup a paru aux éditions les Arènes (octobre 2024)

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



