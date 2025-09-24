Autour de l’ouvrage Le fin chemin des anges de Simon Johannin Lafayette Anticipations Paris

Autour de l’ouvrage Le fin chemin des anges de Simon Johannin Lafayette Anticipations Paris mercredi 24 septembre 2025.

Simon Johannin est de retour avec un récit saisissant, hanté par la mémoire, les silences et les révoltes oubliées. Dans Le fin chemin des anges, l’auteur suit les pas d’un homme en fuite, assiégé par des voix de fantômes, jusqu’à l’île du Levant – territoire isolé, zone militaire, et lieu de mémoire enfoui. Là, dans les ruines d’un ancien bagne pour enfants, surgit l’histoire de Louis, jeune garçon révolté, dont la voix oubliée traverse le temps.

À l’occasion de la sortie du nouveau roman Le fin chemin des anges de Simon Johannin (éditions Denoël), La Librairie accueille l’écrivain, poète et romancier français pour une rencontre – séance de dédicace exceptionnelle.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T20:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/autour-de-louvrage-le-fin-chemin-des-anges-de-simon-johannin +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com