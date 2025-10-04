Autour de Mac Orlan Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Brest

Autour de Mac Orlan Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Brest samedi 4 octobre 2025.

Autour de Mac Orlan Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Lecture musicale et remise du prix Pierre Mac Orlan

À l’occasion de la remise du prix Pierre Mac Orlan, qui récompense un ouvrage en langue française s’inscrivant dans l’esprit de l’écrivain, venez vivre un moment unique mêlant lecture et musique.

La Compagnie du Train Couché donnera vie au texte par une mise en voix captivante, accompagnée par la musique de Nicolas Peoc’h au saxophone et Simon Le Doaré à la contrebasse.

La lecture sera suivie de la remise du prix et d’une rencontre privilégiée avec le lauréat 2025, pour échanger sur son univers et découvrir les coulisses de la création littéraire.

Une soirée à la fois intellectuelle, poétique et conviviale, ouverte à tous les amateurs de littérature et de musique.

Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr

Biblis en folie 2025

Ministère de la culture