Autour de minuit : soirée jazz et cinéma Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:30 –

Gratuit : non De 4 à 6,30 € Plein 6,30 € / Carte Abonnement 10 places 53 €Réduit 4 € : -18 ansRéduit 5,30 € (sur justificatif) : – 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap Tout public

Les ateliers jazz et le Big Band vous plongent dans l’univers du bebop et du Paris d’après-guerre.19h30 : Accueil en musique : Concert du Big Band de l’école de musique20h30 : Projection du film Autour de minuit, de Bertrand TavernierComédie dramatique de Bertrand Tavernier | France | 1986 | 2h13 | VOSTFAvec Lonette McKee, François Cluzet, Dexter GordoLe retour à Paris d’un célèbre saxo-tenor, Dale Turner. Miné par l’alcool et la solitude, il retrouve l’inspiration grâce à l’un de ses fans.Le vibrant hommage de Bertrand Tavernier aux musiciens de jazz et aux clubs parisiens qui ont vu naître une créativité exceptionnelle.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/film.html#/media/1369?showId=3558&title=AUTOUR+DE+MINUIT&visanumber=60797



Afficher la carte du lieu Cinéma Le Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

