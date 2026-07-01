« Autour de Molière », par Les Épopées, Maison de Retraite des Artistes, Couilly-Pont-aux-Dames

Informations pratiques

« Autour de Molière », par Les Épopées Samedi 4 juillet, 14h30 Maison de Retraite des Artistes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

L’ensemble lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.

Stéphane Fuget a imaginé le programme Autour de Molière, avec une chanteuse lyrique (soprano), un violoniste, une basse de viole, et un théorbe.

Musiques et textes extraits des comédies et des comédies-ballets par Lully, Charpentier, Beauchamps et autres compositeur.

Maison de Retraite des Artistes 30 avenue Constant Coquelin 77860 Couilly-Pont-Aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 0637091607 https://mna-taylor.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 09 16 07 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mnataylor.fr »}] Maison de Retraite Art Nouveau fondée en 1904 par l’acteur Constant Coquelin sur un parc de 4ha Autoroute A4, RER A, Gare de l’Est

Concert de musique baroque Autour de Molière par l’ensemble Les Epopées concert Molière

MNA TAYLOR