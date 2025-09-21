Autour de Montfort par les Chemins et Ruelles Maison du tourisme et du patrimoine Montfort-l’Amaury

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Randonnée champêtre d’environ 3 heures sur les chemins qui entourent la ville de Montfort l’Amaury et ses ruelles avec une halte déjeuner. Apportez votre pique-nique.

Maison du tourisme et du patrimoine 3 rue Amaury 78490 Monfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 87 96 https://www.montfortlamaury.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 86 87 96 »}] Au cœur de la belle campagne yvelinoise, Montfort-l’Amaury, petite cité médiévale située en lisière de forêt, vous accueille. Au fil de ses ruelles pavées, partez à la découverte d’un riche patrimoine culturel qui a su séduire la reine Anne de Bretagne, Victor Hugo, Maurice Ravel et bien d’autres… Laissez-vous charmer par ce joli village baigné d’histoire.

Randonnée champêtre

Ville de Montfort l’Amaury