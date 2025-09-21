Autour de Montfort par les Chemins et Ruelles Maison-Musée Maurice Ravel Montfort-l’Amaury

Autour de Montfort par les Chemins et Ruelles Maison-Musée Maurice Ravel Montfort-l’Amaury dimanche 21 septembre 2025.

Autour de Montfort par les Chemins et Ruelles Dimanche 21 septembre, 14h30 Maison-Musée Maurice Ravel Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dédicace en avant-première du livre :

Fantaisie lyrique par Dorothée de Monfreid

Album à paraître le 3 octobre aux Editions Dargaud, en partenarait avec la librairie l’Antisèche.

Accès libre au jardin et à l’exposition en rez-de-jardin du Belvédère.

Maison-Musée Maurice Ravel 5 Rue Maurice Ravel, 78490 Montfort-l’Amaury, France Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 0134860089 https://www.montfortlamaury.fr/culture-tourisme/sites-et-monuments/la-maison-musee-de-maurice-ravel/ Maison construite en 1907 par l’architecte J. Morel que Maurice Ravel achète en 1921 et fait agrandir, en 1924. Il se charge de la décoration intérieure des pièces qu’il a démultipliées en les cloisonnant. Il y compose ses œuvres les plus célèbres. L’adéquation entre les meubles et objets conservés avec la musique de Ravel est extrêmement intéressante. Aussi cette maison constitue-t-elle un lieu de mémoire dans son acception la plus matérielle du terme. La maison est la propriété de la Réunion des Musées Nationaux depuis 1971. La visite de la Maison-Musée Maurice Ravel est exclusivement guidée et dure environ une heure. Compte tenu de l’exiguïté des lieux, les visites guidées se déroulent par groupe de 6 personnes maximum et uniquement sur réservation pour les individuels et pour les groupes . Horaires Samedi : 14h30, 15h30, 16h30 Dimanche : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 Du mercredi au vendredi : en fonction des disponibilités des guides

Visite libre et dédicace

Ville de Montfort l’Amaury