Autour de Niki de Saint Phalle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Autour de Niki de Saint Phalle Samedi 7 mars, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

En préambule à la Journée internationale des Droits des femmes, Maryse Tourne du Collectif Sida 33, Christiane Milien de AIDES accompagnées par Isabelle Sentis, art-activiste et art-thérapeute partagent leurs mobilisations auprès des femmes, celles vivant avec le VIH, celles séronégatives, celles sérolidaires…

Elles vous invitent à vous exprimer à la manière de l’artiste Niki de Saint Phalle, engagée dans la lutte contre le SIDA, qui les a inspirées.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la saison culturelle Bordeaux ville sans sida

Isabelle Sentis