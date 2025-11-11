AUTOUR DE NOËL Paulhan

AUTOUR DE NOËL

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Plongez dans la magie des fêtes avec un atelier plein de douceur et de créativité. Partagez un moment chaleureux, entre bricolage, imagination et esprit de Noël.

Dès 4 ans .

English :

Immerse yourself in the magic of the holidays with a workshop full of sweetness and creativity.

German :

Tauchen Sie mit einem Workshop voller Sanftheit und Kreativität in den Zauber der Feiertage ein.

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste con un laboratorio pieno di dolcezza e creatività.

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas con un taller lleno de dulzura y creatividad.

