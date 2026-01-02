Autour de Nola spectacle musical Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Autour de Nola spectacle musical

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-18

Venez découvrir ce spectacle en famille. Voyagez à travers la Nouvelle-Orléans où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique typique et la vie locale. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz

De la musique, des danses, des instruments originaux qui pourront vous permettre de voyager dans un univers différent du nôtre et pourtant si proche à travers l’histoire de l’esclavage…

Pratique

un spectacle proposé par Zaf Zapha et Mathieu Lagraula

uniquement sur réservation via le lien billetweb ici

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and discover this show with the whole family. Travel through New Orleans, where each song invites you to discover a typical musical instrument and local life. Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz

