Autour de Nola spectacle musical Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz mercredi 18 février 2026.
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18
Venez découvrir ce spectacle en famille. Voyagez à travers la Nouvelle-Orléans où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique typique et la vie locale. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz
De la musique, des danses, des instruments originaux qui pourront vous permettre de voyager dans un univers différent du nôtre et pourtant si proche à travers l’histoire de l’esclavage…
Pratique
un spectacle proposé par Zaf Zapha et Mathieu Lagraula
uniquement sur réservation via le lien billetweb ici
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and discover this show with the whole family. Travel through New Orleans, where each song invites you to discover a typical musical instrument and local life. Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz
