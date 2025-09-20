Autour de Notre-Dame, atelier décor peint Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers

Autour de Notre-Dame, atelier décor peint 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-la-Grande Vienne

Gratuit. Sans réservation. Atelier public familial, en continu dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À partir d’une reproduction grand format, réalisez votre mise en couleur d’un motif et reconstituez collectivement le puzzle d’un élément du décor peint intérieur de l’église Notre-Dame-la-Grande.

Par Arthéma, restaurateur de décors peints et sculptés, et Julian James conservation

Église Notre-Dame-la-Grande Place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Daniel Proux