Autour de Notre-Dame : œuvre éphémère participative Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers

Autour de Notre-Dame : œuvre éphémère participative 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-la-Grande Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Aux côtés de l’artiste FATMAT, venez participer à la création d’une œuvre éphémère à la craie, réalisée au sol, devant la façade de l’église Notre-Dame-la-Grande.

Église Notre-Dame-la-Grande Place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Daniel Proux