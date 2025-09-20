Autour de Notre-Dame : village des entreprises Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Tout au long de la journée, le public est invité à rencontrer les entreprises intervenant sur le chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande, et à découvrir les métiers et savoir-faire qui font de cette opération un chantier d’exception !

Église Notre-Dame-la-Grande Place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Daniel Proux