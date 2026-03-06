Autour de textes de Maya Angelou & de Rupi Kaur, lectures publiques d’autrices et de poétesses Marché de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 11:00 – 11:40

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Le groupe des lecteurices du médiAppartement vous invite à prendre le temps d’écouter des textes d’autrices et de poétesses, autour de textes de Maya Angelou et Rupi Kaur.

Marché de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 94 18 https://metropole.nantes.fr/marches



Afficher la carte du lieu Marché de Doulon et trouvez le meilleur itinéraire

