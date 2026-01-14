Autour des bébés Atelier éveil musical rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère
Autour des bébés Atelier éveil musical
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 11:00:00
2026-04-10
Venez partager un temps d’éveil musical et corporel parents-bébés-bambins avec Coko de l’association Naitre et grandir en confiance.
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
Come and share a time of musical and corporal awakening for parents, babies and toddlers with Coko from the Naitre et grandir en confiance association.
